Juventus-Lazio infortunati, Luiz Felipe ko salta la partita. Il difensore della Lazio è finito ko nella sfida del debutto contro il Napoli e dovrebbe dunque saltare la partita contro i bianconeri.

Il difensore salterà dunque la sfida contro i bianconeri, lasciando di fatto Simone Inzaghi senza una pedina importante nella sua difesa a tre. Il calciatore si è piano piano conquistato la fiducia del tecnico, diventando una pedina inamovibile, un’assenza che sicuramente peserà per quanto riguarda la squadra biancoceleste.

Juventus-Lazio infortunati: ko Luiz Felipe

Non sarà il difensore l’unico assente per infortunio. Tra i bianconeri è ai box Leonardo Spinazzola che dovrebbe rientrare verso la fine dell’anno, dopo che è stato operato per la lesione del crociato. In dubbio c’è Mattia De Sciglio che ha dei problemi muscolare accusati in settimana. Nella Lazio invece rimarrà fuori Berisha che ha riportato una lesione muscolare, mentre è ancora alle prese con una tendinopatia Jordan Lukaku.

I bianconeri saranno quindi pronti a scendere in campo in formazione tipo, mentre la Lazio avrà questo problema in difesa al quale si aggiunge la squalifica di Patric che non sarà della partita e il dubbio su Marusic che ha riportato una forte contusione alla gamba al debutto stagionale contro il Napoli allo Stadio Olimpico sabato scorso.

Chi al posto del difensore?

Al posto di Felipe dovrebbe dunque giocare Bastos che anche col Napoli è entrato nell’intervallo per prendere il suo posto. Il calciatore ha dimostrato buona personalità e dimostrato di essere in grande forma. Non è però da escludere che possa essere arretrato Caceres che nella prima gara ha giocato alto. L’uruguaiano è anche un ex importante, visto che ha vissuto momenti importanti della sua carriera alla Juventus.