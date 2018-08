La seconda giornata di Serie A ci offre subito un anticipo di altissimo livello, infatti alle ore 18.00 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Lazio.

I pronostici vedono i campioni d’Italia favoriti ma Simone Inzaghi sa come si batte Allegri e la sua Juventus pertanto nulla in questo match sarà scontato, anzi. Anche Massimiliano Allegri ha ribadito, in conferenza stampa, come la squadra capitolina sia tra le più difficili ed ostiche da affrontare. Oltrettutto i biancocelesti lo scorso anno sono stati capaci di battere la Vecchia Signora a domicilio grazie ai gol di Ciro Immobile.

Juventus-Lazio, cambi di formazione per i due allenatori

La Juventus arriva a questa seconda giornata dopo aver vinto, soffrendo, più del previsto contro il Chievo Verona. Un 3-2 agguantato nei minuti finali grazie al gol vittoria siglato Federico Bernardeschi. Non è il periodo di vincere convincendo, ma bisogna solo pensare a puntare punti anche giocando male. Dopo i problemi riscontrati nella prima giornata, la Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: si pensa ad un Emre Can titolare e panchina per Cuadrado. Clamorosamente potrebbe restare fuori uno tra Douglas Costa e Dybala, con Mandzukic candidato forte ad una maglia dal primo minuto a fare il “Benzema” bianconero.

In casa Lazio le cose non vanno benissimo, anche il calciomercato, con le partenze di Felipe Anderson e De Vrij, ha indebolito la rosa di Simone Inzaghi. La sconfitta subita alla prima giornata contro il Napoli ha accentuato alcune tensioni presenti tra Inzaghi e Lotito. La Lazio ritrova Lucas Leiva e Lulic che hanno scontato la squalfica, Luis Alberto giocherà alle spalle di Immobile, Milinkovic-Savic. In difesa out Luiz Felipe, al suo posto Wallace.

Juventus-Lazio, bianconeri favoriti

Juventus-Lazio non è una partita facile da pronosticare, come giusto che sia, i bianconeri vengono dati favoriti, infatti la vittoria della Juve è quotata 1,36 il pareggio 5,00, mentre la vittoria della Lazio a 5,50 in un match da over 1,66 e no goal 1,80. Lo scorso anno come detto i laziali hanno vinto allo Stadium due volte fra campionato e coppa Italia. Si scommette, naturlamente anche sul primo marcatore Juve, con Cristiano Ronaldo grande favorito per il primo gol, che poi sarebbe il suo primo in maglia bianconera.