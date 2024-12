Juventus, un regalo dopo la festa: nuovo esterno in prestito

Juventus, un regalo dopo la festa di ieri sera: a gennaio Giuntoli è alla ricerca di un terzino. E l’occasione arriva in prestito

La gioia per la vittoria contro il Manchester City, meritata, e finalmente anche sfruttando il momento di crisi degli avversari, permette alla Juve di guardare con estremo interesse ai prossimi due impegni nella massima competizione europea.

Non è da escludere, infatti, con due vittorie e con un pizzico di fortuna, un approdo direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Sarebbe importante riuscirci, ma vedremo quello che succederà, si torna a giocare nel 2025. Detto questo, a gennaio si riapre il mercato e sappiamo benissimo come la Juventus almeno in difesa debba almeno piazzare due colpi. Un centrale, in primis, ma anche un esterno che prenda il posto di Cabal e che dia la possibilità a Cambiaso di respirare in qualche occasione. Esterno mancino, in poche parole, e secondo TuttoSport in edicola questa mattina, la soluzione è in Italia e in prestito.

Calciomercato Juventus, occhio a Parisi

Un nome, quello di Parisi della Fiorentina, accostato al club bianconero già da quando era all’Empoli. Poi il passaggio alla Viola, ma nel corso di questo periodo le cose non sono andate come ci si aspettava. E adesso è chiuso da Gosens: il campo, il mancino, lo ha visto pochissimo e proprio ieri l’agente ha parlato di un possibile addio a gennaio. Insomma, l’occasione c’è e Giuntoli potrebbe sfruttare quelli che sono i rapporti ottimi con il club toscano per cercare l’assalto.

La Fiorentina infatti lo potrebbe fare partire in prestito per i prossimi sei mesi e poi ovviamente valutare il tutto al termine della stagione. Con Parisi, insomma, ci potrebbe essere quel classico ritorno di fiamma che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. In bianconero avrebbe sicuramente più spazio visti i molteplici impegni. E magari l’operazione si potrebbe pure chiudere in breve tempo.