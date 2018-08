Infortunio Pjanic, Juventus: quando torna in campo il bosniaco, quali sono i tempi di recupero? Il centrocampista è uscito dalla gara contro la Lazio per un affaticamento muscolare, si valutano le condizioni in queste ore.

Il regista bianconero, al termine della gara vinta contro la Lazio, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato di aver avuto un affaticamento muscolare da dover smaltire anche se non sembra essere una cosa grave, c’è un pò di apprensione tra i tifosi. Il calciatore dovrebbe giocare regolarmente la gara del Tardini contro il Parma, ma resta qualche dubbio che va sciolto in queste ore.

Infortunio Pjanic, Juventus: quando rientra in campo

Il centrocampista bosniaco sta bene, l’infortunio muscolare che lo ha fatto uscire anzitempo dalla partita contro la Lazio non è grave, ma è altrettanto vero che in questa fase della stagione sarebbe meglio evitare di forzare quando ci sono piccoli probelmi muscolari. Questa fase di preparazione fisica è fondamentale per il proseguo della stagione, non sarebbe perdonabile un infortunio ai muscoli, soprattutto per giocatori come Pjanic.

Pjanic come sappiamo è fondamentale per il gioco della Juventus di Massimiliano Allegri, il genio in mediana. La sosta sarà fondamentale per recuperare energie e poter smaltire al meglio i carichi di lavoro, ma prima di questo bisogna portare a casa più punti possibili e la presenza del bosniaco tra i centrocampisti bianconeri è fondamentale per la manovra juventina.

Allegri pensa al sostituto

Se Pjanic non dovesse farcela, o magari Allegri volesse farlo riposare col Parma, la Juventus potrebbe giocare con un reparto di centrocampo a due composto da Khedira e Matuidi con Emre Can pronto a partire dal primo minuto. Ma il sostituto naturale del centrocampista bosniaco, se si dovesse giocare a tre, sarebbe Rodrigo Bentancur che, di fatto, è entrato in campo contro la Lazio proprio per prendere il posto dello stesso Pjanic. Allegri in conferenza stampa non ha detto nulla di più sulla condizione del suo regista, ma l’impressione è Miralem sarà regolarmente in campo contro il Parma, perhè bisogna vincere e la sua presenza è fondamentale. Magari sarà staffetta con l’uruguaiano, questo si scoprirà solo nelle prossime ore.