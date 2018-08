La Juventus, dopo le due vittorie ottenute contro Chievo Verona e Lazio, si prepara ad afforntare il Parma allo stadio Tardini, gara valevole come anticipo della 3ª giornata di Serie A 2018-2019.

La Juventus di Massimiliano Allegri è partita benissimo, due vittorie consecutive e già a punteggio pieno. Il tecnico toscano non vuol mollare nulla e prima della pausa vuol racimolare più punti possibili in classifica. Anche se non straordinarie sotto il profilo tecnico, le vittorie contro Chievo e Lazio sono state particolarmente importanti. La Juventus ha dimostrato, ancora una volta che vincere è l’unica cosa che conta e brillanti o meno, le due partite hanno portato nelle tasche dei campioni d’Italia 6 preziosi punti.

Parma-Juventus, probabili formazioni: Emre Can titolare, in dubbiuo Pjanic

La Juventus arriva al Tardini da prima in classifica, la prossima avversaria dei bianconeri, il Parma, ha raccolto un punto contro l’Udinese nella prima di campionato ed è uscita poi sconfitta dal derby con la Spal, colpita dalla rete di Antenucci. La sfida alla Juve è da sempre considerato un grande classico della Serie A che ha visto negli anni fronteggiarsi su campi opposti grandi campioni, come Zola, Del Piero, Veron, Zidane, con tanti doppi ex, da Dino Baggio a Buffon e Thuram.

Per la sfida ai ducali, Allegri sta pensando ad un nuovo centrocampo, con Emre Can dal 1′ minuto, insieme a Matuidi, mentre ancora in dubbio Miralem Pjanic vittima di un affaticamento muscolare rimediato contro la Lazio. Si attende ancora la prima rete di Ronaldo in bianconero nel contempo si è visto un ottimo Mandzukic che però tornerà in panchina, Dybala partirà titolare.

Parma-Juventus, probabili formazioni: Dybala-Ronaldo in attacco

Sabato ci sarà l’attesa sfida tra Parma-Juventus, Allegri ha ancora qualche dubbio da sciogliere, ma in linea di massima è già stata buttata giù la probablie formazione anti-Parma con Dybala-Ronaldo a fare coppia in attacco, ed Emre Can all’esordio dal primo minuto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.