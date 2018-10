Per Mario Mandzukic sembra essere difficile, ma non impossibile la convocazione in vista della gara contro l’Empoli. Infatti, il croato ha riportato una lieve distorsione della caviglia sinistra e per questo ha saltato Manchester.

Il calciatore croato è di fondamentale importanza per la manovra d’attacco bianconera. Ma la Juventus in Champions è stata capace di ovviare alla sua assenza affidandosi a Cristiano Ronaldo punta centrale e così potrebbe essere anche in terra toscana. Douglas Costa e Federico Bernardeschi dovrebbero essere i due che verrebbero affiancati all’asso portoghese. Massimiliano Allegri farà a meno di Paulo Dybala, per impiegarlo magari a partita in corso.

Empoli-Juventus, cresce l’ottimismo per Mandzukic

In casa bianconera cresce l’ottimismo per il recupero di Mario Mandzukic in vista della trasferta toscana in casa dell’Empoli. Il croato è rimasto vittima di un infortunio alla caviglia. A seguito di questo acciacco, il forte attaccante bianconero ha dovuto rinunciare alla trasferta inglese contro il Manchester United. Allegri è stato bravo ad ovviare alla sua assenza, ma questo non toglie che il tecnico ex Milan preferirebbe avercelo tra i possibili titolare.

Bisogna tornare a vincere in campionato dopo il mezzo passo farso casalingo con il Genoa. Mario Mandzukic è uno di quei giocatori utili proprio in queste partite. Gare dove bisogna dare tutto, dove bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo. In casa Juventus cresce l’ottimismo per rivedere il croato in campo già contro l’Empoli. Infatti, voci vicine al mondo Juve, riportano come sia rapido il recupero del numero 17 juventino. Allegri, dunque, sta pensando di convocarlo anche se difficilmente lo rischierà per evitare un’eventuale ricaduta.

Empoli-Juventus, Allegri non rischia Mandzukic

Non si sa ancora se il croato verrà convocato o meno. E’ certo che non sarà titolare contro l’Empoli. In attacco, infatti, ci saranno Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Dybala in panchina. Proviamo, dunque, ad ipotizzare le probabili formazioni di Empoli e Juventus. La gara si giocherà sabato alle ore 18:00 allo stadio Castellani.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo

