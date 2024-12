Tutto ha un prezzo alla Juve: 80 milioni per Yildiz a gennaio

Soldi pesanti in arrivo per la Juventus che può vendere subito Yildiz per incassare qualcosa come 80 milioni di euro.

Partita suntuosa da parte della Juventus che doveva provare a vincere e ha vinto. I bianconeri hanno approfittato del difficile momento del Manchester City e hanno trovato così un successo storico: 2-0 casalingo e a casa gli uomini di Pep Guardiola. Tra i protagonisti di serata non è mancato il gioiello turco Kenan Yildiz.

Ormai sempre più oggetto del desiderio delle big europee. Sono molti i club che hanno pensato, e continuano a pensare a lui per il futuro, ma a quanto sembra già qualcuno che pur di bruciare la concorrenza sarebbe pronto a presentarsi alle porte della Vecchia Signora con un’offerta davvero difficile da rifiutare. 80 milioni sul piatto e talento che può fare le valigie già a gennaio.

Davanti ad una somma del genere dire no diventerebbe davvero difficile, soprattutto per questa nuova Juve che con Cristiano Giuntoli è pronta a fare trading calcistico, ovvero comprare bene per rivendere meglio. Dall’Inghilterra arrivano conferme: il club è pronto a farsi un regalo a dir poco da Champions League.

Yildiz saluta la Juventus a gennaio: ecco chi lo prende

Un anno fa si sono qualificati alla nuova Champions e oggi la stanno onorando. Con i soldi rimediati fin qui, le 4 vittore ne hanno già portati tanti, chi starebbe pensando di battere la strada che porta ad Yildiz è l’Aston Villa. La compagine allenata da Unai Emery ha grandi ambizioni, lo ha dimostrato a più riprese, e oggi può permettersi questo maxi investimento.

Soprattutto perché i rapporti sono buoni da un po’ di tempo e il direttore sportivo Monchi potrebbe approfittare di questa specie di recente sodalizio. 80 milioni già pronti per essere spesi da parte del club di Birmingham che non vuole più essere una meteora ma vuole sfruttare questo suo momento per diventare una big del calcio inglese e non solo.

In Premier League tremano, soprattutto se la trattativa dovesse concludersi. Nelle prossime settimane la Juve valuterà il futuro del suo giovane campione ma davanti a tale offerta la strada più probabile potrebbe essere quella dell’accordo. Intanto club e calciatore sono già tornati a pensare al campo visto che domenica sera, alle 20:45, c’è un altro match casalingo contro un Venezia che non va assolutamente valutato. L’obiettivo è rimane concentrati perché in Serie A c’è bisogno di risalire la classifica.