Ottima vittoria per l’Inter di Luciano Spalletti in casa di un’Empoli che si è mostrata una rivale difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche. Ci ha pensato Keita Baldè a decidere il match, nel quarto d’ora finale, con un tiro al volo su cross di Sime Vrsaljko. I toscani non hanno demeritato nel corso dei 90′ ma non sono riusciti quasi mai, se non due volte, a rendersi pericolosi dalle parti di Samir Handanovic. Ora l’Inter ha allungato di due punti sulla Lazio che ha pareggiato in casa sul Torino, mentre ha tenuto il passo della Roma che ha vinto a Parma.

Empoli Inter pagelle e highlights della partita che si giocherà allo Stadio Castellani di Empoli. Entrambe le squadre giocano la partita per ottenere tre punti, i padroni di casa perché vogliono ritrovare punti dopo tre sconfitte consecutive. L’Inter vuol dar seguito all’importante vittoria contro il Napoli. CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS.

I voti dell’Empoli

Provedel 6; Veseli 6, Silvestre, Rasmussen, Pasqual 5.5 (Antonelli 6); Traoré 6.5, Bennacer, Acquah; Untersee 6; La Gumina 5 (Zajc 6.5), Caputo 6.

I voti dell’Inter

Handanovic 6.5; Vrsaljko 6, Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Asamoah 6; Vecino 5.5 (Nainggolan 6), Borja Valero 5.5 (Lautaro 6), Joao Mario 6; Politano 5.5, Icardi 6, Keita 7 (D’Ambrosio s.v).

Empoli-Inter, le formazioni in campo

Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Di Lorenzo e Krunic. Maietta potrebbe lasciare il posto a Rasmussen, a centrocampo Acquah giocherà accanto a Traorè e Bennacer. In attacco La Gumina accanto a Caputo. Possibile maglia da titolare per Zajc.

Luciano Spalletti ritrova Nainggolan, da capire se il belga sarà titolare o meno. Brozovic squalificato. Vecino a centrocampo. In attacco con capitan Icardi giocheranno probabilmente Politano e Perisic, ancora favorito su Keita.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Traoré, Bennacer, Acquah; Zajc; La Gumina, Caputo.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

