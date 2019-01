Pjaca al Genoa può diventare realtà nel calciomercato di gennaio della Juventus. Il croato alla Fiorentina non gioca e secondo Calciomercato.com potrebbe trasferirsi in Liguria con il Grifone che avrebbe chiesto il ragazzo a fronte delle chiacchierate per Stefano Sturaro e Romero.

Il club rossoblù in prima battuta aveva chiesto ai bianconeri in prestito Moise Kean per sostituire il partente Kryzstof Piatek ormai destinato al Milan. Per questo però ha trovato la porta chiusa in faccia dal club bianconero, deciso a trattenere il millennial almeno fino a giugno.

Pjaca al Genoa? Calciomercato Juventus: richiesta dopo la porta in faccia per Kean

Molto dipenderà anche dalla Fiorentina che al momento sembra non volersi privare del suo numero 10 anche se questi non gioca praticamente mai. Stefano Pioli ha trovato il suo equilibrio senza e a gennaio ha ricevuto anche il regalo Luis Muriel a togliergli ulteriore spazio là davanti.

Continuano dunque le possibili trattative sul filo Genova-Torino tra le due squadre. In estate i bianconeri avevano parcheggiato proprio in rossoblù il centravanti Andrea Favilli che potrebbe trovare concorrenza paradossalmente da un altro calciatore bianconero.

