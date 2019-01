Lazio Juventus probabili formazioni che mostrano ancora qualche incertezza da una parte e dall’altra. Sicuramente sarà una partita interessante con entrambe le squadre che si troveranno a dover fronteggiare delle indisponibilità.

I bianconeri di Massimiliano Allegri perdono praticamente metà centrocampo con le indisponibilità di Sami Khedira, Miralem Pjanic e Juan Cuadrado. In difesa invece rimane ancora fuori Andrea Barzagli, mentre davanti non ci sarà Mario Manduzkic. Non è ancora stato convocato Martin Caceres, che ha sostenuto ieri le visite mediche. Attenzione ad Alex Sandro che è diffidato.

Lazio Juventus probabili formazioni, ultime dai campi: Chiellini in panchina

Nel giro di rotazioni dovrebbe partire dalla panchina stavolta Giorgio Chiellini con Daniele Rugani titolare al fianco di Leonardo Bonucci. Dopo la gara contro il Chievo della giornata scorsa invece torna in porta Szczesny al posto di Perin. Sulla corsia destra invece confermato Mattia De Sciglio in luogo dell’acciaccato Joao Cancelo che partirà dalla panchina.

Sono praticamente obbligate le scelte a centrocampo dove rivedremo Emre Can nel ruolo di vertice basso che ha ricoperto diverse volte nel Liverpool di Jurgen Klopp. Interno di destra sarà l’uruguaiano Rodrigo Bentancur, mentre sull’altro versante vedremo il francese Blaise Matuidi. Davanti sicuri del posto sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre è ballottaggio per il terzo posto tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa con il secondo favorito.

Nella Lazio le indisponibilità di Acerbi, squalificato, e Luiz Felipe, acciaccato, portano Simone Inzaghi a rivedere tutto e a giocare con il 4-3-3 rinunciando alla difesa a tre. In porta sarà confermato Strakosha, la difesa sarà formata da Lulic, Wallace, Bastos e Radu considerando anche la squalifica di Marusic. Il centrocampo a tre vedrà in Lucas Leiva, altro ex Liverpool del match, il vertice basso, mentre ai suoi fianchi agiranno Sergej Milinkovic Savic e Marco Parolo. Davanti Felipe Caicedo partirà dalla panchina, mentre sarà titolare Correa al fianco di Luis Alberto e Ciro Immobile

Ecco Lazio Juventus probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lulic, Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Leiva, Milinkovic; Luis Alberto, Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Basta, Durmisi, Berisha, Cataldi, Badelj, Murgia, Neto, Caicedo. All. Inzaghi.

Indisponibili: Luiz Felipe

Squalificati: Acerbi, Marusic

Diffidati: Parolo, Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo; All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Cancelo, Spinazzola, Fagioli, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

Indisponibili: Mandzukic, Khedira, Pjanic, Benatia, Cuadrado, Barzagli

Squalificati:

Diffidati: Alex Sandro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK