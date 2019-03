Varane alla Juventus è l’ultima suggestione di calciomercato che circola da qualche giorno attorno al mondo Juve. Il difensore del Real Madrid sarebbe tutt’ora uno dei punti fermi della squadra di Zinedine Zidane, ma l’arrivo di Militao potrebbe cambiare qualcosa.

Varane alla Juventus, i bianconeri pronti al grande colpo

Varane, difensore del Real Madrid, è stato inserito nella lista della spesa di Fabio Paratici in vista della prossima stagione. Il centrale dei Blancos potrebbe essere davvero uno dei grandi obiettivi dei bianconeri per migliorare ancora di più il reparto difensivo. Circolano voci che sia stato Cristian Ronaldo a indicare il centrale francese come acquisto utile per la causa juventina.

Qualora non si dovesse riuscire ad arrivare a Varane, Paratici ha pronta una lista di nomi: Manolas della Roma, Savic dell’Atletico Madrid, Ruben Dias del Benfica, Milenkovic della Fiorentina, Varane del Real Madrid e Davinson Sanchez del Tottenham, osservato dagli scout bianconeri due settimane fa. La Juventus dovrà prendere almeno due centrali, se non tre, perchè molto dipende dal destino di Rugani.

