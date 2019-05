Mauro Icardi, allenatore dell’Inter, resta nella lista della spesa della Juventus per la prossima estate, tre esuberi offerti ai nerazzurri.

Le trattative della Juventus non riguardano solamente l’allenatore, ovviamente, perché i dirigenti devono mettere mano anche alla rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, che è in rotta di collisione con l’ambiente nerazzurro e potrebbe lasciare Milano. I bianconeri avrebbero, addirittura, offerto tre calciatori come contropartite, per convincere i nerazzurri a lasciar partire l’argentino.

Juventus, Icardi verso Torino

Continua il corteggiamento della Juventus per Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, per provare a portare l’ex capitano nerazzurro a Torino. L’argentino è un pallino di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, e nella prossima stagione potrebbe essere la volta buona per vederlo con la maglia della vecchia signora. Secondo le indiscrezioni di FcInterNews, pare che la Juventus sia arrivata a offrire tre esuberi, per convincere Beppe Marotta. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe messo sul piatto Sami Khedira, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. La pista, a oggi, resta però molto fredda e molto complicata da percorrere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK