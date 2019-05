Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, potrebbe presto essere annunciato dalla Juventus, incontro importante nella giornata di oggi.

La Juventus continua a sondare il terreno per il nuovo tecnico, dopo l’addio di Massimiliano Allegri ufficializzato la scorsa settimana. Uno dei nomi più circolanti, in questo momento, è quello di Mauricio Pochettino del Tottenham. Secondo calciomercato.com, alcuni dirigenti della vecchia signora avrebbero incontrato oggi un intermediario degli Spurs per stabilire una trattativa.

Juventus, incontro tra i bianconeri e un intermediario

Vi avevamo riportato come Mauricio Pochettino sembrava essere il favorito per la panchina della Juventus, nelle ultime ore. Secondo quello che riporta calciomercato.com, nel pomeriggio, i dirigenti della Juventus hanno incontrato un intermediario del Tottenham per capire i possibili termini dell’accordo con l’allenatore argentino. Ieri sera era uscito fortemente il nome di José Mourinho, ma le foto dell’incontro di oggi sembrano delineare l’arrivo del tecnico degli Spurs a Torino. Questo spiegherebbe il mancato annuncio del nuovo tecnico, da parte dei bianconeri, che evidentemente attendono la finale di Champions League per lasciare libero di mente Pochettino e i giocatori del Tottenham. Nella giornata di oggi, in conferenza stampa, Didier Deschamps si era tolto dalla corsa alla panchina bianconera. Vedremo, quindi, se l’argentino sarà il nuovo condottiero della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

