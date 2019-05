Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, nella prossima stagione.

Continua la ricerca, da parte della Juventus, di un nuovo allenatore dopo aver ufficializzato l’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Sono tanti i nomi, infatti, che circolano in queste ore sul possibile sostituto del livornese, ma a oggi non ci sono certezze sulla scelta finale di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Dopo le due finali europee, presumibilmente nella prima settimana di giugno, arriverà l’annuncio, con il nuovo allenatore che sarà pronto a iniziare l’avventura a Torino.

Juventus, arriva Pochettino?

Salgono le quotazioni di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore della Juventus, in vista della prossima stagione. Il tecnico del Tottenham ha attirato su di sé gli occhi di, tutti, gli addetti ai lavori grazie alle ultime stagioni sulla panchina degli Spurs. In questa stagione, poi, ha raggiunto la finale di Champions League che giocherà contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Dopo aver lasciato partire Massimiliano Allegri, che ha conquistato cinque scudetti, bisognava andare su un profilo internazionale, pronto a far competere sin da subito ad alti livelli la Juventus anche in Champions League. Gli altri nomi, in queste ore, sembrano essere quelli di Maurizio Sarri e José Mourinho, con Didier Deschamps che si è tolto dalla corsa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK