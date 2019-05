Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, si è chiamato fuori dalla corsa alla panchina della Juventus, per il dopo-Allegri.

La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore, dopo l’addio a Massimiliano Allegri che è stato annunciato la scorsa settimana. I dirigenti bianconeri hanno, nel taccuino, alcuni nomi e stanno cercando di capire quale sarà la nuova guida tecnica. Tra questi, però, non ci sarà l’attuale commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, accostato più volte alla Juventus, che si è ufficialmente chiamato fuori dalla corsa alla panchina della vecchia signora.

Juventus, niente Deschamps in panchina

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, durante una conferenza stampa si chiama ufficialmente fuori dalla corsa alla panchina della Juventus, per la prossima stagione: “Tutta la situazione, in realtà, è molto semplice da capire – si legge su Sportmediaset – Io sono concentrato sulle qualificazioni a Euro2020 con la Francia, sperando poi di poterla anche allenare durante la manifestazione. Il mio presente, e futuro, è sulla panchina della nazionale francese anche se sono lusingato di essere accostato ai grandi club, in particolare alla Juventus per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Non ci sono possibilità per un mio trasferimento a Torino”. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se verrà annunciato il nuovo allenatore della Juventus, che prenderà il posto di Massimiliano Allegri. A oggi i favoriti per la panchina bianconera sembrano essere Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri.

