Antonio Conte alla Juventus può essere una soluzione pronta a tornare di moda improvvisamente. Continua l’intrigo sul sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra bianconera.

Secondo Repubblica pare che il tecnico salentino si incontrerà oggi con Fabio Paratici per cercare di capire se c’è margine di manovra. Attenzione però perché Andrea Agnelli non sembra in grado di perdonare quanto accaduto nell’estate del 2014. Cinque anni fa infatti Antonio “abbandonò” la Juventus in estate a ritiro estivo già iniziato.

Conte alla Juventus? Calciomercato: oggi incontro con Paratici

Attenzione poi all’Inter perché Sky Sport continua a dire che l’affare ormai è fatto. Viene però da riflettere sul perché, visto che è libero, non è stato ancora annunciato dalla squadra nerazzurra. Al momento rimane un’alternativa papabile per la panchina degli otto volte campioni d’Italia.

