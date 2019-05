La Juventus ha messo gli occhi su Merih Demiral del Sassuolo. Il difensore ha giocato una seconda parte di stagione in neroverde davvero molto importante.

Reduce dalla grande gara in marcatura su Edin Dzeko il calciatore potrebbe diventare un grande campione del futuro. Ora i bianconeri puntano su di lui. Secondo La Gazzetta dello Sport pare che Fabio Paratici sia pronto a mettere 15 milioni di euro sul piatto per il difensore turco.

Demiral alla Juventus, Calciomercato: affare da 15 milioni

Nato a Karmusel il 5 marzo del 1998 è un calciatore di grande qualità. Al momento è al Sassuolo ma è in prestito dall’Alanyaspor. Aveva giocato anche nello Sporting Lisbona B. E’ un difensore forte fisicamente, 192 centimetri per 86 chilogrammi, inoltre ha grande talento nella gestione della marcatura a uomo. Sarebbe un colpo importante per la squadra bianconera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK