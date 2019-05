Inzaghi alla Juventus era una delle ipotesi per la successione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Ma con il passare delle ore sembra sempre più possibile l’arrivo di uno tra Guardiola e Sarri. E dove andrà dunque l’allenatore della Lazio?

Calciomercato, Inzaghi ha l’accordo con il Milan

Inzaghi può essere escluso dai possibili papabili per la panchina della Juventus. Infatti, secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, il futuro di Simone Inzaghi sarebbe al Milan anche se sull’attuale allenatore della Lazio ci sarebbe anche l’Atalanta. Adesso si apetta il finale di stagione per avere conferme in merito.

La cosa che appare certa è che Simone Inzaghi, al termine di quest’annata lascerà la guida della Lazio per andare altrove. Lo dimostrano anche le mancate conferenze stampa dell’ultima giornata di campionato. Il Milan sembra in vantaggio sulle altre per avere la guida tecnica del sorprendente allenatore della Lazio.

