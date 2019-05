José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, si tira fuori dalla corsa per la panchina della Juventus, dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

In casa Juventus, in queste settimane, c’è molto caos a proposito della scelta dell’allenatore della prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Sono tanti i nomi, infatti, che circolano attorno ai bianconeri e la scelta definitiva non sembra così vicina al concretizzarsi. Uno dei nomi usciti negli ultimi giorni era quello di José Mourinho, ex Inter e Real Madrid, che secondo As avrebbe, però rifiutato l’offerta della vecchia signora.

Juventus, Mourinho si tira fuori dalla corsa

José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, negli ultimi giorni è stato accostato alla panchina della Juventus, per la prossima stagione. Le voci su questo possibile accordo hanno creato scompiglio tra gli addetti ai lavori, soprattutto per i comportamenti tenuti dal portoghese nei confronti del mondo bianconero negli ultimi anni. Secondo le indiscrezioni, odierne, del portale spagnolo As, pare che il tecnico di Setubal abbia declinato la proposta bianconera, fatta al suo agente Jorge Mendes. I tifosi dell’Inter, sui social network, avevano già fatto partire messaggi di disappunto nei confronti del lusitano, per questa possibile scelta. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se arriverà l’annuncio definitivo da parte di Andrea Agnelli.

