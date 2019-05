Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

La Juventus continua la ricerca del nuovo allenatore, in vista della prossima stagione, per poi fiondarsi sul calciomercato e chiudere le trattative già aperte dai bianconeri. Uno dei nomi più interessanti sembra essere quello di Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham, che potrebbe rilevare lo scettro di Massimiliano Allegri. Gli altri nomi, invece, sono quelli di Antonio Conte, Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Anche se il pugliese sembra, ormai, a un passo dalla firma con l’Inter per la prossima stagione.

Juventus, Pochettino resta un’idea?

Uno dei pretendenti alla panchina della Juventus è Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham in Inghilterra. L’argentino, da qualche anno a questa parte, sta dimostrando grandi capacità e in questa stagione con una squadra senza rinforzi nel calciomercato, ha raggiunto la finale di Champions League. Il 1 giugno, infatti, gli Spurs affronteranno il Liverpool nell’atto conclusivo al Wanda Metropolitano. Quella data è importante perché l’annuncio del nuovo allenatore da parte dei bianconeri potrebbe arrivare nei giorni seguenti, soprattutto se si tratta di Mauricio Pochettino. Bisognerà, quindi, attendere qualche settimana per capire chi sarà la prossima guida tecnica della vecchia signora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK