Ivan Rakitic alla Juventus potrebbe essere un colpo importante per la squadra bianconera. Il croato è cercato da diversi club compreso l’Inter.

Il calciatore però sembra aver puntato i piedi sull’addio al Barcellona. A Mundo Deportivo ha specificato: “Questa situazione non è stata creata a me, non ci sono dubbi. Ho tre anni di contratto e sono felice qui. Sto facendo le cose molto bene e non ho altri pensieri. Posso capire che si parli, lo rispetto ma non ho mai avuto voglia di andarmi via. L’Inter? Non so perché mi accostino ai nerazzur, è una grande squadra e abbiamo giocato contro di loro. Li rispetto“.

Rakitic alla Juventus? Calciomercato: il croato resta al Barcellona

Il calciatore sarebbe di certo un colpo importante per dare qualità al centrocampo bianconero. Ora però sembra davvero difficile pensare che possa lasciare la squadra blaugrana. Attenzione però perché il calciomercato regala sempre e comunque degli interessanti colpi di scena. Che possa accadere anche per lui?

