Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League per far ritorno in Italia, sulla panchina della Juventus.

Continua la rincorsa dei dirigenti della Juventus all’allenatore, dopo l’addio di settimana scorsa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascerà a panchina bianconera dopi cinque anni di successi, non sarà facile trovare un sostituto all’altezza. Nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Pep Guardiola, che potrebbe liberarsi dal Manchester City. Gli altri nomi sono quelli di Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino e Antonio Conte.

Juventus, Sarri verso il ritorno in Italia

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri potrebbe, presto, terminare la sua prima avventura in Premier League, dopo soltanto una stagione dall’arrivo. L’ex Napoli, infatti, non è entrato nel cuore dei tifosi nonostante il terzo posto in classifica, con la qualificazione alla prossima Champions League, e soprattutto con la finale di Europa League che giocherà contro l’Arsenal. Il nome del toscano rimbomba in casa Juventus e potrebbe, tranquillamente, essere il sostituto di Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. In un’intervista Sarri, nelle ultime ore, ha confermato che non conosce ancora il suo futuro e che potrebbe lasciare il Chelsea al termine di questa stagione.

