Guardiola alla Juventus è da qualche giorno la trattativa più affascinante del calciomercato bianconero e non solo. In casa bianconera non si è parlato delle voci relative al possibile accordo con il tecnico spagnolo, altrettanto ha fatto il City che secondo la stampa inglese avrebbe definito come “ridicola” questa possibilità.

Il Manchester City smentisce affare Guardiola-Juventus

Nella giornata di oggi, a rompere il silenzio sulla vicenda ci ha pensato Alberto Galassi, membro del Cda del Manchester City, intervenuto in diretta telefonica a Sky: “In qualità di consigliere d’amministrazione del City, sono rimasto molto sorpreso oggi nel leggere una corbelleria enorme, che il nostro allenatore Guardiola andrebbe alla Juve. La cosa è totalmente priva di fondamento. Guardiola ha ribadito che vuole restare. Ha due anni di contratto con noi, e un club strutturato come la Juve come prima cosa avrebbe avvertito il City”.

L’avvocato ha ribadito: “La volontà dell’allenatore è quella di rimanere, Pep è un professionista eccezionale. Non riesce a comprendere perché la sua parola non venga ascoltata. Sinceramente non comprendiamo per quale motivo un club deve intervenire per spiegare un fatto certo, Guardiola vuole rimanere. Ho parlato anche con Nedved in questi giorni e ci siamo fatti due risate, lasciamo stare Pep e facciamogli godere le vacanze”.

