Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham , potrebbe rappresentare il futuro della Juventus, a partire dalla prossima stagione.

Il tecnico argentino del Tottenham Mauricio Pochettino resta in lizza per la panchina della Juventus, come possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, come già detto, lascerà al termine di questa stagione dopo cinque anni pieni di successi. Sono tanti i nomi, a oggi, che si fanno per la panchina bianconera. Il favorito, in queste ore, sembra essere Pep Guardiola ma bisogna tenere d’occhio gli altri pretendenti: Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.

Juventus, Pochettino è ancora nel mirino?

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, potrebbe essere il nuovo tecnico della Juventus, a partire dalla prossima stagione, come sostituto di Massimiliano Allegri. Il tecnico argentino in questa stagione ha trascinato gli Spurs in finale di Champions League, dove il 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid affronteranno il Liverpool di Jurgen Klopp. Il suo nome, però, negli ultimi giorni si è un po’ raffreddato, soprattutto dopo le conferme che sono arrivate sul conto di Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Bisognerà attendere, quindi, le prossime settimane e l’annuncio ufficiale per capire chi sarà il nuovo condottiero bianconero.

