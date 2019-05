Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus.

La Juventus non ha, ancora, scelto il nuovo allenatore in vista della prossima stagione, dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Ci sono molti dubbi che, probabilmente, verranno fugati solamente con l’annuncio ufficiale da parte della società bianconera, che arriverà nelle prossime settimane. L’altro nome importante, che i tifosi sperano di vedere sulla panchina, è quello di Pep Guardiola. Le quotazioni del tecnico del Manchester City stanno salendo, di ora in ora, con i supporter bianconeri che sono già in visibilio.

Juventus, Sarri lascia la Premier League

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League appena una stagione dopo il suo arrivo in Inghilterra. In questi mesi, alla guida dei blues, il suo rendimento è stato tutto fuorché negativo, riportando la squadra di Abramovich in Champions League e raggiungendo la finale di Europa League, dove affronterà l’Arsenal. I tifosi, però, non lo hanno inserito nel loro cuore, soprattutto non è quasi mai stato acclamato. In un’intervista rilasciata negli ultimi giorni, il tecnico ex Napoli ha rivelato che non è sicuro di rimanere in Inghilterra. Queste parole fanno pensare che la sua candidatura per la panchina della Juventus sia molto più che reale, a questo punto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK