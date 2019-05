Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, in vista della prossima stagione.

Continua la telenovela allenatore per la Juventus, dopo l’addio di Massimiliano Allegri, annunciato settimana scorsa, che ha dato il via alle danze. Il tecnico livornese dopo cinque anni di successi non è stato riconfermato dalla società, non sarà facile trovare un tecnico che può portare altrettanti successi a Torino. Il nome che sta circolando in queste ore, nelle speranze dei tifosi, è quello di Pep Guardiola che potrebbe lasciare il Manchester City. Non c’è, solo, lo spagnolo in lizza perché sono tanti i possibili sostituti di Allegri: Simone Inzaghi, Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino.

Juventus, Guardiola verso Torino

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere il nuovo condottiero della Juventus, a partire dalla prossima stagione. In questi giorni le sue quotazioni sono salite in maniera vertiginosa, il suo arrivo che sembrava impossibile ora sembra più agevole. Nella giornata di ieri, inoltre, la Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere che il 14 giugno l’Allianz Stadium sarà chiuso al pubblico, data riferita come possibile per la conferenza stampa di presentazione dell’ex allenatore del Barcellona. Sono tanti, infatti, gli indizi che fanno pensare che Guardiola possa arrivare alla Juventus, i tifosi sperano ed esultano. Un altro indizio lo riporta Eurosport, secondo l’Agenzia Giornalisti Italiani (Agi) lo spagnolo avrebbe già pronto un ingaggio da 24 milioni di euro, spalmati in quattro stagioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK