Dani Alves, terzino destro del Paris Saint-Germain, ha voluto attaccare la Juventus, sulla fine del suo rapporto con la maglia bianconera.

Il matrimonio tra Dani Alves e la Juventus non è terminato nel migliore dei modi, con il calciatore che dopo Cardiff ha lasciato la maglia bianconera. In un’intervista, rilasciata a Espn, il giocatore brasiliano ha voluto attaccare l’ambiente bianconero, per com’è stato a sua detta trattato nella parentesi a Torino. Il giocatore, ora, milita nel Paris Saint–Germain ma al termine di questa stagione potrebbe lasciare anche la Francia, per una nuova avventura.

Juventus, Dani Alves attacca i bianconeri

Dani Alves, terzino destro del Paris Saint–Germain, in un’intervista rilasciata a Espn ha voluto parlare del suo addio alla Juventus, non positivo: “Non sono stato molto bene a Torino, un anno negativo. Mi hanno promesso molto ma non hanno mantenuto nulla, mi sono sentito tradito, una cosa peggiore di questa penso non ci sia. Io ho fatto la storia di quella squadra, sono piaciuto a molti. Tutti sanno come lavoro, mi dispiace dire questo perché comunque ho ancora tanti amici alla Juventus. Mi sono sentito tradito, da tutti gli episodi”.

