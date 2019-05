Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione, nonostante l’arrivo di Guardiola.

La Juventus sta pensando al nuovo allenatore, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Nonostante questo, però, la dirigenza sta lavorando molto sul calciomercato, cercando di imbastire il più possibile le trattative in vista dell’estate, con la sessione che inizierà a giugno. Uno dei nomi caldi, in uscita, è quello di Miralem Pjanic che potrebbe lasciare i bianconeri per iniziare una nuova avventura, magari nella Liga con il Real Madrid.

Juventus, Pjanic potrebbe lasciare i bianconeri

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. Il centrocampista bosniaco ha passato un’annata molto complicata, con molti alti e bassi, che ha deluso un po’ le aspettative che c’erano su di lui. Pep Guardiola lo aveva richiesto per il Manchester City nella scorsa stagione, nonostante questo però pare che anche se dovesse arrivare il catalano in panchina, il bosniaco dovrebbe lasciare la vecchia signora. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti su questa situazione.

