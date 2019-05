Toby Alderweireld, difensore del Tottenham, è finito nel mirino della Juventus, sarebbero già iniziate le trattative per portarlo in Italia.

Non c’è solo grande attesa per il nuovo allenatore, in casa Juventus, dato che la dirigenza si sta già spostando sul calciomercato per sondare le trattative. Nella giornata di ieri, infatti, Fabio Paratici era a Londra per parlare con il Tottenham per due calciatori che interessano, molto, alla dirigenza della vecchia signora. Come riporta Raisport, infatti, i due rinforzi potrebbero essere Toby Alderweireld e Kieran Trippier, con il primo più facile del secondo, dato che il terzino sembra vicinissimo al Napoli.

Juventus, doppio colpo dal Tottenham?

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, nella giornata di ieri era a Londra, con le indiscrezioni su Maurizio Sarri che si sono susseguite. In realtà, però, come riporta Raisport, il dirigente ha incontrato il Tottenham per avere informazioni su due calciatori degli Spurs, finiti nel mirino della squadra bianconera. Uno è Toby Alderweireld, difensore belga, che nelle ultime stagioni ha alzato notevolmente il livello, diventando uno dei migliori nel suo ruolo. L’altro, invece, è Kieran Trippier ma in questo caso la trattativa è più complicata. Il terzino inglese, infatti, pare abbia già un accordo con il Napoli e dovrebbe diventare partenopeo, per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

