Massimiliano Allegri cambia look, si è presentato rasato a zero in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria Juventus.

Il tecnico perché ha preso questa insolita decisione? In questi anni mai l’avevamo visto così, ma probabilmente la scelta è facile da spiegare. Potrebbe aver preso questa decisione per ripartire da zero, spesso queste scelte vengono fatte quando ci si trova di fronte a grandi cambiamenti. Molti ricorderanno quando molti calciatori della Juve, tra cui Alex Del Piero, si rasarono a zero alle soglie di Calciopoli.

Allegri cambia look, rasato a zero: perché?

Allegri ci ride su: “Poi andremo al mare dopo questa partita. Mi hanno detto però che mi devo mettere molta crema solare, perché rischio seriamente di scottarmi”. I capelli rasati non ci permettono praticamente di riconoscerlo come eravamo abituati. Una scelta che sicuramente fa capire come sia pronto per il grande cambiamento della sua carriera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK