Gigi Buffon potrebbe tornare alla Juventus nella prossima stagione in maniera alquanto clamorosa. Al Psg è già finita?

Simone Rovera ha specificato: “Buffon in casa Psg è un tema caldo. Tuchel dice di non voler continuare con la rotazione tra i portieri. Gigi era molto apprezzato all’interno della società, prima dell’errore fatale contro il Manchester United. Il problema è che si cerca sempre un capro espiatorio e lui è stato preso in questo senso per la Champions League come colpevole. Vedremo se gli offriranno di fare la riserva e cosa dirà“.

Buffon torna alla Juventus? Calciomercato: voce clamorosa!

A quel punto Gigi potrebbe decidere anche di tornare a casa, ripercorrendo la strada di Leo Bonucci. Questo però se non arriverà per rompere gli equilibri dello spogliatoio. Il titolare inamovibile è infatti Szczesny autore di una stagione impressionante e decisivo soprattutto in Champions League. Mattia Perin invece potrebbe partire per trovare maggior spazio.

