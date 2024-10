Voti Juventus-Stoccarda 0-1: Perin in versione Spider-man, fioccano insufficienze

Voti Juventus-Stoccarda, si è chiusa da poco la partita all’Allianz Stadium. Ecco i nostri voti ai giocatori di Thiago Motta

Era iniziata male, con l’infortunio di Douglas Luiz durante il riscaldamento che ha costretto Thiago Motta al cambio e all’inserimento di Thuram. Le condizioni del brasiliano ovviamente saranno valutate nel corso delle prossime ore in vista della sfida di domenica pomeriggio contro l’Inter.

Dicevamo, era iniziata male, ed è finita peggio. Arriva la prima sconfitta stagionale per la squadra di Thiago Motta, che dimostra di vivere un momento difficile. Qualcosa si era visto già contro la Lazio sabato sera: una squadra in superiorità numerica non può vincere con tutta quella fatica. Sì, è vero, la Juve è decimata dagli infortuni e la sfortuna sembra essersi accanita. Però è altrettanto evidente che la prestazione è stata mediocre stasera. E lo Stoccarda, prendendosi i tre punti, non ha rubato davvero nulla.

Voti Juventus-Stoccarda, si salva Perin

Si salva Perin, e pochi altri. Il portiere ha tenuto a galla la Juve sia nel primo tempo sia nel finale, quando ha respinto il rigore di Millot. Sembrava potesse finire in pareggio e invece in pieno recupero i tedeschi si prendono i tre punti. La Juve rimane a quota 6.

Nel finale ci ha capito poco anche Motta, con i cambi. Col senno di poi, ovviamente, è sempre facile parlare ed è sempre facile dare giudizi, ma è il nostro mestiere e secondo noi il tecnico avrebbe dovuto sostituire Fagioli e non Thuram, che almeno è apparso vivo nel corso del match. Peccato, e adesso c’è l’Inter all’orizzonte. Una sfida durissima, con una squadra dimezzata e dopo una sconfitta cocente. Non il massimo per avvicinarsi al derby d’Italia.