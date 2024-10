Juventus sottotono e dominata, paga Thiago Motta: “Incomprensibili”

Juventus sottotono nella sfida di Champions League, ecco cosa è successo. Tutti i dettagli della situazione.

La sconfitta per 1-0 subita dalla Juventus contro lo Stoccarda nella fase a gironi della Champions League ha lasciato un segno profondo tra i tifosi bianconeri. Il gol decisivo, arrivato nei minuti finali della partita, ha scatenato accese reazioni sulla piattaforma di riferimento ‘X’ (ex Twitter), dove molti sostenitori della Vecchia Signora hanno puntato il dito contro l’allenatore Thiago Motta.

Oggi l’ha persa Thiago Motta, cambi incomprensibili — michele (@michele97371636) October 22, 2024

Mentre lo Stoccarda esultava per una vittoria inattesa, il dibattito tra i tifosi juventini si è infiammato subito dopo il triplice fischio. Le critiche maggiori si sono concentrate sulle scelte tattiche e sui cambi effettuati da Motta, giudicati da molti come “incomprensibili“. Alcuni utenti su ‘X’ hanno definito le decisioni del tecnico discutibili, accusandolo di aver gestito male le sostituzioni.

Thiago Motta nel mirino dei tifosi post Champions

Uno dei commenti che si è potuto leggere, infatti, era: “Motta ha perso lui la partita”. Le critiche non si sono limitate solo ai cambi, ma anche all’approccio generale della squadra. Alcuni hanno lamentato una mancanza di aggressività e intensità, soprattutto considerando l’importanza della partita per il cammino in Champions League. “Con questo atteggiamento non si va lontano in Europa”, ha scritto un altro tifoso, riflettendo il malcontento diffuso.

Thiago Motta, che finora aveva raccolto consensi per il suo operato, si trova ora di fronte alla prima vera ondata di critiche da parte del pubblico juventino. Se da un lato è stato apprezzato per il tentativo di portare un gioco propositivo e moderno, dall’altro la sconfitta contro una squadra meno quotata come lo Stoccarda ha scatenato dubbi sulla sua capacità di gestire le sfide più delicate.

Adesso, la squadra dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei tifosi, partendo già dal prossimo match di campionato. Motta dovrà dimostrare di saper imparare dai questi errori e di poter gestire al meglio le pressioni legate a un club di alto profilo come la Juventus, che non può permettersi passi falsi, soprattutto in Europa, anche se i risultati fino a ieri sera erano ottimi e di grande sperenza.