Nuovo infortunio, ritorna l’incubo: Juve-Inter, salta l’affare

L’infortunio potrebbe cambiare, nuovamente, i piani dei due club ai vertici della Serie A: i dettagli della situazione.

L’infortunio di Riccardo Calafiori ha creato non poche preoccupazioni all’interno dello staff tecnico dell’Arsenal, portando i Gunners a riconsiderare le proprie strategie di mercato. Il giovane difensore, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato, ha subito un problema fisico che lo terrà lontano dai campi, mettendo in discussione i piani del club per la finestra di gennaio.

Uno degli scenari che potrebbe essere influenzato da questo infortunio riguarda Jakub Kiwior. Il difensore polacco, accostato a Inter e Juventus nelle ultime settimane, sembrava destinato a una possibile cessione nel mercato invernale. Le due squadre italiane, sempre alla ricerca di rinforzi per i rispettivi reparti difensivi, avevano manifestato interesse per il giocatore, ma il quadro potrebbe ora cambiare.

L’Arsenal tiene Kiwior: cambia tutto in difesa

Con Calafiori fuori gioco, l’Arsenal potrebbe essere costretto a trattenere Kiwior almeno fino al termine della stagione, non volendo rischiare di trovarsi con un reparto difensivo ridotto all’osso. Mikel Arteta, infatti, non vorrebbe perdere un altro elemento della rosa e farlo sarebbe un rischio troppo grande da correre, soprattutto considerando l’impegno su più fronti tra Premier League e competizioni europee.

Kiwior, dal canto suo, ha visto il proprio minutaggio ridursi rispetto alla scorsa stagione, ma resta un’opzione importante per la difesa dei Gunners. L’Inter e la Juventus, che lo seguono con attenzione, dovranno probabilmente rivedere i propri piani, attendendo sviluppi legati sia alle condizioni di Calafiori che alle eventuali mosse dell’Arsenal sul mercato.

La situazione resta in divenire, ma se l’infortunio di Calafiori dovesse prolungarsi, la cessione di Kiwior potrebbe definitivamente saltare, costringendo le squadre interessate a guardare altrove per rinforzare i propri reparti. La situazione legata a Jakub Kiwior è ora un nodo cruciale per le strategie di mercato dell’Arsenal. Con l’infortunio di Riccardo Calafiori, i Gunners potrebbero ritrovarsi a corto di alternative nel reparto difensivo, e trattenere Kiwior potrebbe diventare una necessità più che una scelta. Il giovane difensore polacco, nonostante non abbia trovato molto spazio nelle prime fasi di questa stagione, resta una pedina preziosa per Arteta, soprattutto in un momento di emergenza come questo.