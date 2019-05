Federico Chiesa piace molto alla Juventus, su di lui c’è grande attenzione però anche da parte dell’Inter. I bianconeri valutano con grande attenzione il tutto.

Decisivo potrebbe essere Antonio Conte come racconta in esclusiva TuttoJuve.com. I colleghi sottolineano come l’Inter si sia mossa con decisione sul calciatore della Fiorentina. La Juventus dal canto suo è colpita da un dubbio e cioè se puntare sul giovane e vendere un campione oppure se tenere in rosa Douglas Costa e andare a rinforzare altri ruoli nella squadra.

Chiesa alla Juventus? Calciomercato: l’Inter prova il sorpasso

La decisione sarà data al nuovo tecnico bianconero. Probabilmente alla guida ci sarà Pep Guardiola che stima molto Douglas Costa che avrebbe voluto vedere giocare con la maglia del Manchester City. Staremo a vedere dunque cosa sta per accadere con i bianconeri pronti a dettare legge anche quest’estate e l’Inter pronta a prenderesi le sue rivincite.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK