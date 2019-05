Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sarà oggi in conferenza stampa per presentare la partita di domani, contro la Sampdoria.

Juventus, le ultime parole di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sarà oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria. Sarà l’ultima partita, sulla panchina bianconera, per l’allenatore livornese che ha vissuto cinque anni di successi, trascinando la vecchia signora. Durante la conferenza, ovviamente, si parlerà della sfida contro i liguri, nonostante non sia influente per nessuna delle due, ma ci sarà spazio anche per i ricordi e gli ultimi saluti del tecnico. Bisognerà capire, anche, se gli verrà chiesto qualcosa sul suo futuro e, soprattutto, su quello della Juventus per quanto concerne il suo successore. Vi riporteremo, in tempo reale, le parole del tecnico bianconero.

