Joao Felix alla Juventus sarà per molti esperti di mercato il grande colpo della Juventus. Il giovane portoghese è considerato uno dei più grandi talenti del calcio europeo.

Joao Felix verso la Juventus, Mendes e Ronaldo le armi bianconere

Dalla Spagna sono certi che la Juventus fa sul serio per Joao Felix, addirittura secondo qualche giornale iberico la società bianconera avrebbe fatto firmare un precontratto al forte portoghese. Alcuni colleghi spagnoli, inoltre, sono sicuri che la scorsa settimana a Torino ci sarebbe stato un importante incontro tra il Ds bianconero Paratici, Jorge Mendes e il presidente del club di Lisbona, primo in Liga Nos, ovvero Luis Felipe Vieira.

Secondo ‘As’, la Juventus è vicinissima dal mettere a segno un grane colpo in entrata. Infatti, la società bianconera è pronta a pagare la clausola del baby talento Joao Felix, pari a ben 120 milioni di euro. Andrea Agnelli, che conta sull’appoggio di Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, vuole anticipare sul tempo la concorrenza di big europee quali Manchester United, Barcellona, Real e Atletico Madrid.

Per molti esperti, Joao Felix potrebbe ripercorrere la carriera di Cristiano Ronaldo e per questo prenderlo ora sarebbe un grandissimo affare. Agnelli lo sa benissimo e cerca di non fare errori fatti in tempi passati dalla Juventus. Vedi Figo, Henry e altri.

