Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia, a partire dalla prossima stagione.

Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, a partire dalla prossima stagione per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Noi vi abbiamo riportato come Pep Guardiola potrebbe essere il nuovo tecnico bianconero, in queste ore c’è, però, uno strano rialzo sulle quotazioni dell’ex tecnico del Napoli. Sono invece, quasi, tagliati fuori dalla corsa alla panchina della vecchia signora Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi. Non ci resta, quindi, che attendere l’annuncio ufficiale di Andrea Agnelli, che fugherà ogni dubbio.

Juventus, ora Sarri può arrivare

L’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri potrebbe lasciare la Premier League, subito, al termine della sua prima stagione in Inghilterra. I risultati sono arrivati, con il terzo posto che ha riportato i blues in Champions League e la finale di Europa League, ma i tifosi non riescono ad amarlo. L’ex Napoli, quindi, potrebbe decidere di salutare la squadra di Roman Abramovich, per tornare ad allenare in Italia. In queste ore sono, ancora, in rialzo le sue possibilità di approdo sulla panchina della Juventus, nonostante i tifosi bianconeri sperino ancora in Pep Guardiola. L’annuncio del nuovo allenatore dovrebbe arrivare, comunque, durante la prima settimana di giugno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK