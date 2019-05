Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, potrebbe scendere in campo da titolare nella gara di domani, a Marassi, contro la Sampdoria.

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, potrebbe trovare spazio nell’ultima giornata di campionato, a Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, infatti, potrebbe decidere di lanciarlo nella mischia per dargli minutaggio nell’ultima sfida della stagione. Qualche notizia in più potremmo, senza dubbio, averla oggi pomeriggio nel corso della conferenza stampa, quando il livornese potrebbe svelare qualche dettaglio in più sulla formazione bianconera. Ricordiamo che nonostante il minutaggio molto risicato, nel corso della stagione, il portiere è molto amato dai tifosi e dai compagni, e a loro dire è un grande uomo–spogliatoio.

