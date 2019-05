Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Dall’Inghilterra danno per fatto il trasferimento che dovrà solo essere ufficializzato dai due club. Il Chelsea e la Juventus, aspetteranno, di comune accordo la finale di Europa League.

Sarri alla Juventus, è fatta

Sarri andrà ad allenare la Juventus dopo aver guidato Empoli, Napoli e Chelsea. L’ingaggio del tecnico toscano è stato un crescendo così come le ambizioni. Proprio per questo, per non fare gli errori fatti con De Laurentiis, metterà tutto in chiaro subito. Al Napoli guadagnava 1.4 milioni e voleva il doppio, il Presidente disse no e lui si accordò con i londinesi per 3 milioni e mezzo l’anno, adesso alla Juventus chiederebbe un ingaggio importante, circa 6 milioni di euro a stagione.

Adesso tutto è in mano ad Agnelli che sembra essere convinto di puntare sul tecnico ex Napoli, anche se qualcuno ancora in Spagna pensa possa esserci la possibilità di vedere uno tra Pochettino o Guardiola sulla panchina bianconera. Resta il fatto che Sarri sembra davvero ad un passo e in questa settimana ne sapremo di più.

