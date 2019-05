Domani in Sampdoria Juventus giocherà Carlo Pinsoglio, il polacco Szczesny non sarà convocato per un problema al ginocchio.

Ne ha parlato mister Allegri in conferenza stampa: “Il portiere polacco ha avuto un problema al ginocchio. Nei prossimi giorni sarà operato in artroscopia al ginocchio”. Un problema non grave, ma che indica massima attenzione e che lo porterà all’intervento chirurgico.

Szczesny infortunato, Allegri: “Sarà operato”

L’obbligo è quello di recuperarlo al massimo per l’inizio della prossima stagione. Staremo a vedere se il ragazzo sarà comunque al seguito della squadra, pronto a dimostrare tutte le sue qualità anche da uomo spogliatoio in una gara che saluta una stagione importante, l’ultima di Allegri a Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK