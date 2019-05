Inter Empoli Pagelle. La gara tra Inter ed Empoli è andata in scena quest’oggi, alle ore 20.30, allo stadio di San Siro di Milano. La gara di questa sera era molto importante più per i nerazzurri che volevano chiudere il discorso Champions League, mentre in casa toscana si gioca il tutto e per tutto per la salvezza.



I voti dell’Inter

Handanovic 7; D’Ambrosio 7, de Vrij 6,5, Skriniar 6, Asamoah 5,5 (46′ Keita 7); Vecino 6,5, Brozovic 6; Politano 6, Nainggolan 7, Perisic 6 (73′ Dalbert 6); Icardi 5 (71′ Lautaro Martinez 6). Allenatore: Spalletti

I voti dell’Empoli

Dragowski 6,5, Maietta 6 (71′ Ucan 7), Silvestre 6,5, Dell’Orco 6; Di Lorenzo 6, Traoré 7, Bennacer 6,5, Acquah 6 (71′ Brighi 6), Pajac 6,5; Caputo 6,5, Farias 6,5. Allenatore: Andreazzoli

Inter Empoli, le formazioni in campo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK