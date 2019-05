Giorgio Chiellini parla del prossimo allenatore della Juventus e lo fa al margine della Partita del Cuore, gara che si gioca all’Allianz Stadium di Torino. Il capitano dei bianconeri, però, non si è esposto sul prossimo allenatore della Juventus.

Chiellini parla del prossimo allenatore

Giorgio Chiellini è tra i bianconeri presenti alla ‘Partita del Cuore’ all’Allianz Stadium di Torino. Il difensore della Juventus, in mixed-zone, ha dichiarato: “Non potevo mancare, sono qui insieme a tanti amici conosciuti in gioventù. Ho ritrovato anche ex compagni, sinceramente ero più attratto dagli idoli extra-sportivi, con gli ex compagni ci sono state occasioni e ci saranno occasioni per rivedersi”.

C’è anche Allegri. “Non lo sapevo (ride, ndr). Siamo in squadra insieme? Allora speriamo vinca”. Chi allenerà la Juventus? “Ancora non lo so. Me l’hanno chiesto in mille nell’ultima settimana, per oggi ancora no. Davvero non lo so, probabilmente o saprete prima voi di me”.

