Umberto Chiariello, in un’intervista, ha voluto parlare della situazione riguardante il nuovo allenatore della Juventus, per la prossima stagione.

Tanti dubbi, ancora, sul futuro della Juventus e, soprattutto, sul nuovo allenatore dei bianconeri in vista della prossima stagione. Non si capisce, infatti, a oggi chi potrebbe sedersi sulla panchina della società bianconera, per sostituire Massimiliano Allegri che qualche settimana fa aveva annunciato l’addio al termine di questa stagione. Secondo quanto dice Chiariello, a Radio Crc, ci sono ancora grandi possibilità di vedere a Torino Pep Guardiola, che potrebbe lasciare presto il Manchester City. Dietro lo spagnolo resta viva la possibilità di vedere, di nuovo, in Italia Maurizio Sarri.

Juventus, Chiariello parla di Guardiola

Umberto Chiariello, intercettato da Radio Crc, ha voluto parlare delle possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus: “Io non so di Sarri in bianconero, a me hanno citato solamente Pep Guardiola. Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea attualmente, ha reincarnato l’essere napoletano nella sua parentesi agli azzurri, e per questo lo vedo difficilmente adatto per la Juventus. Maurizio Sarri, inoltre, ha un carattere molto difficile e non so quanto possa sposarsi, al meglio, con la realtà della vecchia signora”. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane cosa succederà in casa bianconera.

