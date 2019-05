La partita del cuore andrà in scena a breve all’Allianz Stadium, come ogni anno appena conclusa la stagione. Tanti i grandi nomi presenti in campo, con qualche volto noto che torna a casa. La sorpresa più grande è la decisione della Rai che preferirà mandare in onda uno speciale sulle elezioni europee, mentre la partita verrà trasmessa in differita televisiva su Rai 1 martedì 28 maggio alle ore 21:25.



La Partita del Cuore, ecco le formazioni ufficiali:

Nazionale Italiana Cantanti: Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. A disp. Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella. Altri: Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois. All. Allegri. Direttore Tecnico: Marco Masini. Team Manager: Marco Conte

Campioni per la Ricerca: Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. A disp. Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi. All. Platini. Direttore Tecnico: Penta. Team Manager: Claudio Sala

