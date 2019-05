Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, potrebbe lasciare i biancocelesti al termine della stagione, futuro incerto per il serbo.

In queste settimane sta tenendo banco, tra le altre, anche la situazione di Sergej Milinkovic–Savic, centrocampista della Lazio. Il giocatore dei biancocelesti, infatti, è nel mirino di qualche big europea ma Claudio Lotito, a oggi, non ha intenzione di lasciarlo partire. Tuttavia, però, dalle parole del numero uno della Lazio si capisce come per un’offerta equa, si potrebbe parlare di una possibile trattativa.

Juventus, Lotito parla di Milinkovic-Savic

Come riporta Sportmediaset ha parlato Claudio Lotito, presidente della Lazio, del futuro di Sergej Milinkovic–Savic. Il centrocampista serbo, dei biancocelesti, è stato dato vicino alla Juventus nelle ultime settimane: “Io credo che Sergej non sia in vendita attualmente, come ho già detto a più riprese in questa stagione e la scorsa stagione. Bisogna però dire le cose come stanno, se dovesse arrivare un’offerta davvero importante per lui, ci metteremo al tavolo per discutere la situazione e fare il meglio per tutte le parti in causa”. Dalle parole del numero uno della Lazio si apre, quindi, qualche possibilità per le pretendenti al giocatore serbo, vedremo se tra queste ci sarà anche la Juventus nelle prossime settimane.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK