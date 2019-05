Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rassegnato le dimissioni e non sarà sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

Il Milan, come la Juventus e l’Inter, cambierà allenatore a partire dalla prossima stagione, con una rivoluzione che inizierà tra qualche settimana. Sembrava, ormai, verso la conferma sulla panchina del Milan Gennaro Gattuso, prima di questa notizia. Il tecnico calabrese, infatti, con un’intervista a La Repubblica ha voluto far sapere che rassegnerà le dimissioni da allenatore del Diavolo. Per lui è stato un anno e mezzo difficile, ma affrontato con il cuore rossonero, che lo ha contraddistinto anche da calciatore.

Milan, arriva l’addio di Gattuso

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, intercettato da La Repubblica ha comunicato che a breve rassegnerà le sue dimissioni da allenatore rossonero. Arriva l’addio, quindi, dell’ex centrocampista che non sarà in panchina nella prossima stagione: “Non è per niente semplice prendere una decisione del genere, lasciando il Milan. Si tratta di una scelta difficile ma obbligatoria, non di certo ponderata. Certo che rinuncio anche a del denaro, la mia storia con il Milan è legata all’amore, non ai soldi. – Ha poi concluso – Questa panchina, per me, non sarà mai come le altre, non ho mai pensato alle dimissioni ma è una scelta che arriva come somma dei diciotto mesi, dovevo fare così. Sono stati, per me, mesi indimenticabili”.

