Ferland Mendy, terzino sinistro dell’Olympique Lione, potrebbe cambiare maglia al termine della stagione in corso, su di lui ci sono due big europee.

La Juventus comincia a guardarsi intorno, per iniziare a capire quali potrebbero essere le strategie di calciomercato dell’estate. Nonostante non sia, ancora, stato annunciato l’allenatore bianconero, per la prossima stagione, la dirigenza ha cominciato a vagliare qualche nome in vista delle trattative da aprire. Tra questi c’è, senza dubbio, il terzino sinistro dell’Olympique Lione Ferland Mendy, che piace molto a Paratici ma che troverà la concorrenza del Real Madrid.

Juventus, occhi su Mendy del Lione

Ferland Mendy, terzino sinistro dell’Olympique Lione, potrebbe lasciare la Ligue1 al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. In questa annata, nonostante non sia stata eccelsa per la sua squadra, il calciatore ha dimostrato una grande crescita, meritandosi la chiamata di una big europea. – Come riporta L’Equipe – Su di lui ci sono, attualmente, la Juventus e il Real Madrid che lo vorrebbero per sistemare la fascia mancina. In casa bianconera potrebbe, quindi, partire Alex Sandro che nell’ultima stagione ha deluso le aspettative. Nelle prossime settimane potrebbe esserci l’affondo dei bianconeri, bisognerà capire prima chi sarà il nuovo allenatore.

