Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, avrebbe deciso di non lasciare i bianconeri al termine della stagione, come si pensava qualche settimana fa.

In queste settimane si sta parlando solo, e unicamente, della questione allenatore in casa Juventus, che è sicuramente la situazione prioritaria. Presto, però, arriverà la sessione estiva di calciomercato e la dirigenza dovrà pensare anche alle entrate e uscita in rosa, per andare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Miralem Pjanic, centrocampista bianconero, potrebbe non rappresentare un problema, dato che avrebbe deciso di restare a Torino secondo il Corriere dello Sport.

Juventus, Pjanic resta a Torino

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic era uno dei giocatori vicini alla cessione, fino a qualche settimana fa, insieme a Joao Cancelo e Paulo Dybala. L’addio di Massimiliano Allegri, alla panchina bianconera, ha però cambiato tutte le carte in tavola, per il futuro dei tre calciatori. Il centrocampista bosniaco, in particolare, in questa stagione aveva reso poco con il tecnico livornese e poteva essere vicino alla cessione, ma come riporta il Corriere dello Sport avrebbe deciso di restare a Torino anche nella prossima stagione. L’ex Roma potrebbe essere, quasi, un rinforzo per la Juventus, se dovesse alzare di nuovo il suo livello di gioco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK