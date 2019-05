Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato in un’intervista della sua situazione in bianconero, menzionando anche Maurizio Sarri.

Daniele Rugani ha parlato in un’intervista del suo arrivo alla Juventus, trampolino di lancio della sua carriera, fu prelevato dall’Empoli. Il difensore bianconero ha parlato anche di Maurizio Sarri, che ha avuto durante la sua parentesi toscana. In queste ore si sta palando di indizio verso l’arrivo del tecnico, ex Napoli, sulla panchina della vecchia signora.

Juventus, Rugani elogia Sarri

Daniele Rugani, difensore della Juventus, intercettato da Sky Sport ha parlato tra le altre cose anche di Maurizio Sarri, che ebbe a Empoli: “Il mister mi ha fatto esordire tra i professionisti, se io ora sono a questo livello lo devo totalmente a lui. Durante un’amichevole estiva mi disse che se avessi imparato a leggere la traiettoria della palla sarei diventato un grande giocatore. Dopo aver avuto Baroni e Sarri mi si è aperto un Mondo. – Ha parlato anche del suo arrivo a Torino – I bianconeri mi presero in prestito, quando ero ancora nel giro della Primavera, si è trattato del trampolino di lancio per me. Oltre a Sarri devo ringraziare anche Marco Baroni, un altro grande tecnico che ho avuto in carriera”.

